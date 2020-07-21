Пожарная сигнализация спасла жизнь жительнице Бендер

Пожарная сигнализация спасла жизнь жительнице Бендер

Ночь для 49-летней жительницы Бендер чуть не закончилась трагедией. Её разбудил настойчивый звонок в дверь. Женщина проснулась в помещении, заполненном дымом.

На пороге стояли сотрудники вневедомственной охраны. Им на пульт поступил сигнал о сработавшей пожарной сигнализации, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Как выяснилось, хозяйка жилища поставила на плиту варенье, а сама уснула. Медицинская помощь женщине не понадобилась.

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