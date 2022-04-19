Пожар в заброшенном доме: внутри нашли обгоревший труп мужчины

Пожар в заброшенном доме: внутри нашли обгоревший труп мужчины

Инцидент произошёл накануне в селе Сенатовка Флорештского района. 

О возгорании в службу 112 сообщила местная жительница. Она рассказала, что в соседнем доме, в котором уже давно никто не живёт, вспыхнул пожар.

На место происшествия прибыли спасатели. После ликвидации возгорания в доме был обнаружен обгоревший труп мужчины, личность которого пока не установлена.

Обстоятельства трагедии выясняются.

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