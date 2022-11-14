Пожар в Ватре: жильцов квартиры эвакуировали

Пожар в Ватре: жильцов квартиры эвакуировали

Инцидент произошёл накануне в городе Ватра муниципия Кишинёв. 

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, в квартире по улице Штефан-Водэ, 42 вспыхнул пожар. На место прибыли два расчёта.

Огонь охватил имущество в комнате площадью 20 кв.м. В квартире находились два человека. Их эвакуировали и передали врачам “скорой”.

Вскоре пожар был ликвидирован. Причина и обстоятельства его возникновения выясняются.

По данным ГИЧС, в выходные дни помощь спасателей понадобилась в 39 чрезвычайных ситуациях.

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