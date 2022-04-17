Пожар в Тирасполе: выгорели хозпостройки

Пожар в Тирасполе: выгорели хозпостройки

Во дворе многоквартирного дома на улице Клары Цеткин загорелся деревянный сарай. Ветром пламя перекинулось на соседние хозпостройки жильцов.

Рядом находятся частные дома. Как пишет пресс-центр МВД ПМР, пламя не успело перекинуться на строения.

Для ликвидации пожара было задействовано 4 пожарных расчёта. Выгорело около 10 деревянных хозпостроек. Известно, что в огне погибли домашние куры.

Обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

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