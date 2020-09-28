Пожар в Тирасполе: в многоэтажке загорелся балкон

Пожар в Тирасполе: в многоэтажке загорелся балкон

Инцидент произошел на третьем этаже дома. О происшествии в пожарную службу сообщили жильцы. 

Возгорание ликвидировали в течение 40 минут, не позволив пламени перекинуться в квартиру. Огонь повредил соседские балконы. От сильного задымления пострадал 53-летний жилец жилья, он госпитализирован.

Что послужило причиной воспламенения площадью 15 квадратных метров, выясняют специалисты, пишет mvdpmr.org.

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