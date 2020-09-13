Пожар в Тирасполе: огонь едва не уничтожил гаражи

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В Октябрьском микрорайоне Тирасполя загорелся камыш. Облако густого дыма поднялось выше многоэтажки. Жильцы вызвали пожарных.

В это время на улице играли дети. 9-летняя девочка, которая проживает в этом доме, не растерялась и до приезда пожарных тушила огонь ведром с водой, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Пламя очень быстро распространялось по сухой траве и приближалось к частным гаражам. Огнеборцы локализовали возгорание за 9 минут. Площадь пожара – порядка 500 кв.м. Сгорели камыш и сухая трава. Строения пожарные уберегли от огня.

Инспекторы выясняют причину ЧП.

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