Пожар в Суклее: загорелась сухая трава

Пожар в Суклее: загорелась сухая трава

Накануне на берегу Днестра в районе пляжа “Молдаванка” очевидцы увидели сильное пламя и вызвали пожарных. Огонь стремительно подступал к деревьям.

В течение 10 минут дежурный расчёт огнеборцев с помощью техники и подручных средств локализовал пламя. Спасать деревья от огня помогал и 9-летний Иван. Мальчик с отцом и старшей сестрой рыбачил на берегу, но, когда увидел пламя, бросил любимое занятие, нашёл большую ветку и принялся помогать пожарным.

Выгорело 500 кв.м. сухостоя. Вероятно, к возгоранию могло привести неосторожное обращение с огнём или брошенный окурок.

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