Пожар в столичном Центре матери и ребёнка: шестерых человек эвакуировали

Пожар в столичном Центре матери и ребёнка: шестерых человек эвакуировали

Инцидент произошёл сегодня на улице Буребиста, 93. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, задымление произошло в отделении неврологии. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Выяснилось, что огонь вспыхнул в кабинете старшей медсестры. Пожарные эвакуировали шестерых человек, чтобы избежать их отравления угарным газом.

Вскоре пожар был ликвидирован. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил имущество в кабинете. Причина и обстоятельства возгорания выясняются. 

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