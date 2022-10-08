Пожар в столичном Центре матери и ребёнка: шестерых человек эвакуировали

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Инцидент произошёл сегодня на улице Буребиста, 93.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, задымление произошло в отделении неврологии. На место происшествия прибыли три пожарных расчета. Выяснилось, что огонь вспыхнул в кабинете старшей медсестры. Пожарные эвакуировали шестерых человек, чтобы избежать их отравления угарным газом.

Вскоре пожар был ликвидирован. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал. Огонь уничтожил имущество в кабинете. Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

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