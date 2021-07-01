Пожар в столице: загорелся склад (ВИДЕО)

Инцидент произошёл в среду вечером на столичной улице Петру Рареш, 77/2. С огнём боролись 4 пожарных расчёта.
Как сообщает ГИЧС, загорелся склад со стройматериалами и старыми вещами. Огонь затронул и расположенный рядом склад меньшего размера. Общая площадь возгорания составила 84 квадратных метра. Благодаря оперативному вмешательству пожарных удалось не допустить распространения пламени на электротрансформатор.
Пострадавших нет. Причина и обстоятельства инцидента выясняются.
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