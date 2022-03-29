(ОБНОВЛЕНО) Пожар в столице: загорелась квартира на четвёртом этаже (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО) Пожар в столице: загорелась квартира на четвёртом этаже (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО 14.15) Крупный пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир многоэтажки в секторе Рышкановка. На место прибыли спасатели и врачи “скорой”. 

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), пожар вспыхнул в доме по адресу Московский проспект 10/2. На место прибыли 4 пожарные машины. Из-за угрозы отравления угарным газом спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир.

Хозяйка квартиры, 81-летняя женщина, вышла в подъезд, когда вспыхнул пожар. Она получила лёгкое отравление угарным газом и была госпитализирована. Спасателям также удалось спасти кошку, которая осталась в охваченном огнём помещении.

Пожар был ликвидирован приблизительно в 13.00. Огнь уничтожил имущество, которое хранилось на балконе и кухне.

Изначальная новость:

Судя по кадрам с места ЧП, густой дым повалил из окна квартиры на 4 этаже. Сообщений о пострадавших не поступало, передаёт publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md