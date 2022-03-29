(ОБНОВЛЕНО) Пожар в столице: загорелась квартира на четвёртом этаже (ВИДЕО)

(ОБНОВЛЕНО 14.15) Крупный пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир многоэтажки в секторе Рышкановка. На место прибыли спасатели и врачи “скорой”.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), пожар вспыхнул в доме по адресу Московский проспект 10/2. На место прибыли 4 пожарные машины. Из-за угрозы отравления угарным газом спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир.
Хозяйка квартиры, 81-летняя женщина, вышла в подъезд, когда вспыхнул пожар. Она получила лёгкое отравление угарным газом и была госпитализирована. Спасателям также удалось спасти кошку, которая осталась в охваченном огнём помещении.
Пожар был ликвидирован приблизительно в 13.00. Огнь уничтожил имущество, которое хранилось на балконе и кухне.
Изначальная новость:
Судя по кадрам с места ЧП, густой дым повалил из окна квартиры на 4 этаже. Сообщений о пострадавших не поступало, передаёт publika.md.
Обстоятельства инцидента выясняются.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.