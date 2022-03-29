(ОБНОВЛЕНО) Пожар в столице: загорелась квартира на четвёртом этаже (ВИДЕО)

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(ОБНОВЛЕНО 14.15) Крупный пожар вспыхнул сегодня в одной из квартир многоэтажки в секторе Рышкановка. На место прибыли спасатели и врачи “скорой”.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС), пожар вспыхнул в доме по адресу Московский проспект 10/2. На место прибыли 4 пожарные машины. Из-за угрозы отравления угарным газом спасатели эвакуировали жильцов соседних квартир.

Хозяйка квартиры, 81-летняя женщина, вышла в подъезд, когда вспыхнул пожар. Она получила лёгкое отравление угарным газом и была госпитализирована. Спасателям также удалось спасти кошку, которая осталась в охваченном огнём помещении.

Пожар был ликвидирован приблизительно в 13.00. Огнь уничтожил имущество, которое хранилось на балконе и кухне.

Изначальная новость:

Судя по кадрам с места ЧП, густой дым повалил из окна квартиры на 4 этаже. Сообщений о пострадавших не поступало, передаёт publika.md.

Обстоятельства инцидента выясняются.

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