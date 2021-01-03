Пожар в столице: скончался пенсионер

Пожар в столице: скончался пенсионер

Крупный пожар вспыхнул 2 января в жилом доме по улице Сфынта Винерь в Кишинёве. 

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на месте было установлено, что загорелось имущество в доме площадью 50 кв.м. Во время тушения пожарные обнаружили обгоревший труп 93-летнего мужчины.

По словам специалистов, пожар, вероятнее всего, вспыхнул из-за неисправной печи. Все обстоятельства инцидента выясняются.

За последние сутки помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 25 чрезвычайных ситуациях. 

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране. 

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md