Пожар в столице: скончался пенсионер

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Крупный пожар вспыхнул 2 января в жилом доме по улице Сфынта Винерь в Кишинёве.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, на месте было установлено, что загорелось имущество в доме площадью 50 кв.м. Во время тушения пожарные обнаружили обгоревший труп 93-летнего мужчины.

По словам специалистов, пожар, вероятнее всего, вспыхнул из-за неисправной печи. Все обстоятельства инцидента выясняются.

За последние сутки помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 25 чрезвычайных ситуациях.

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