Пожар в Сороках: жильцов многоэтажки эвакуировали

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Крупный пожар вспыхнул сегодня в Сороках.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в трёхкомнатной квартире многоэтажки. Хозяин квартиры успел выбежать из помещения.

На место прибыли пожарные. Из дома были эвакуированы восемь человек, в том числе дети. К счастью, никто не пострадал.

Огонь уничтожил имущество, находившиеся на кухне. Остальные квартиры были задымлены.

Обстоятельства выясняются.

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