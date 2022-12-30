Пожар в Сороках: жильцов многоэтажки эвакуировали

Крупный пожар вспыхнул сегодня в Сороках.
По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, возгорание произошло в трёхкомнатной квартире многоэтажки. Хозяин квартиры успел выбежать из помещения.
На место прибыли пожарные. Из дома были эвакуированы восемь человек, в том числе дети. К счастью, никто не пострадал.
Огонь уничтожил имущество, находившиеся на кухне. Остальные квартиры были задымлены.
Обстоятельства выясняются.
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