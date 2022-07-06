Пожар в Слободзее: загорелась сухая трава

Пожар в Слободзее: загорелась сухая трава

Инцидент произошёл на пустыре. Ликвидировать огонь удалось за 45 минут. Общая площадь пожара составила 3000 кв. м. 

В нескольких метрах от очага возгорания растёт подсолнечник. Пламя не затронуло поле.

Угрозы воспламенения строений не было, так как объекты инфраструктуры и жилые дома расположены далеко от места возгорания, сообщает пресс-центр МВД Приднестровья. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём при курении.

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