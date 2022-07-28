Пожар в Слободзее: полностью сгорел микроавтобус

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Накануне вечером в гараже на территории своего дома в селе Коротное автовладелец ремонтировал микроавтобус. Во время использования сварочного аппарата в салоне машины на ковролин попала искра. Не заметив возгорания, хозяин вышел из помещения, но вскоре увидел дым.

С помощью трактора 54-летний мужчина вытянул горящую машину из гаража, вызвал пожарных. Его усилия самостоятельно потушить пламя оказались тщетными.

Для ликвидации возгорания на место прибыли пожарные. Микроавтобус, к сожалению, спасти не удалось. Он выгорел полностью, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

Причиной происшествия стало несоблюдение правил пожарной безопасности при проведении сварочных работ. Хозяин Mercedes Sprinter подсчитывает убытки.

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