Пожар в сельском доме: погиб пожилой хозяин жилья

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В службу спасения поступило сообщение: в селе Жура Рыбницкого района горит частный дом, внутри обнаружено тело человека.

В доме проживал мужчина 1931 года рождения. Ранним утром его сосед проходил мимо и заметил, что из летней кухни идёт дым. Зная, что внутри может находиться пенсионер, сообщил об этом его дочке. Женщина вызвала пожарных.

До их приезда очевидцы попытались самостоятельно потушить пламя. Позже внутри летней кухни обнаружили хозяина дома. Прибывшие на место ЧП врачи констатировали смерть 91-летнего мужчины, пишет mvdpmr.org.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за нарушений правил безопасности при использовании электрооборудования. Обстоятельства выясняются.

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