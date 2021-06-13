Пожар в Рышканах: сгорели крыша дома, гараж и автомобиль

0

Инцидент произошёл в частном секторе вблизи Рышканского района. Огонь охватил двухэтажный дом и гараж.

Пожар тушили 4 расчёта. Сгорели 80% крыши, имущество в доме, гараж и автомобиль Ford Escort.

Сотрудники ГИЧС эвакуировали пять баллонов с газом, предотвратив взрыв. Пострадавших нет, однако медицинская помощь понадобилась хозяйке дома – она была в состоянии шока. Причину и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 30 чрезвычайных ситуациях.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.