Пожар в Рышканах: сгорели крыша дома, гараж и автомобиль

Пожар в Рышканах: сгорели крыша дома, гараж и автомобиль

Инцидент произошёл в частном секторе вблизи Рышканского района. Огонь охватил двухэтажный дом и гараж. 

Пожар тушили 4 расчёта. Сгорели 80% крыши, имущество в доме, гараж и автомобиль Ford Escort.

Сотрудники ГИЧС эвакуировали пять баллонов с газом, предотвратив взрыв. Пострадавших нет, однако медицинская помощь понадобилась хозяйке дома – она была в состоянии шока. Причину и обстоятельства инцидента выясняют специалисты.

За последние 24 часа помощь спасателей понадобилась в 30 чрезвычайных ситуациях.

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