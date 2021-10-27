Пожар в Рыбницком районе: при странных обстоятельствах погибла сельчанка

В селе Строенцы погибла 60-летняя женщина. Безжизненное тело хозяйки дома на кровати обнаружил сосед.
Мужчина рассказал, что каждый день навещал пенсионерку. В один из дней он увидел клубы дыма: зашёл в дом и нашёл соседку без признаков жизни.
Пожарные ликвидировали очаг воспламенения. Комната, в которой находилась хозяйка, выгорела полностью, пишет mvdpmr.org.
Причина смерти и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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