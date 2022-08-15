Пожар в Рыбнице: сгорела летняя кухня

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В одном из частных домов загорелась летняя кухня. Хозяйка вызвала пожарных.

Ликвидировать возгорание удалось менее чем за 20 минут. Специалисты предотвратили распространение огня на всю площадь кухни, а также на примыкающий к ней жилой дом, пишет novostipmr.com.

Общая площадь пожара составила 20 квадратных метров. Как было установлено, возгорание произошло из-за нарушения правил технической эксплуатации электрооборудования.

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