Пожар в порту Джурджулешт: сотрудники ГИЧС охлаждают резервуар

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Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям обеспечивают пожарную безопасность в Международном порту Джурджулешт, где накануне загорелся ещё один элеватор, в котором хранился подсолнечный шрот.

По данным пресс-службы ведомства, на месте находятся 5 спецавтомобилей и 13 сотрудников ГИЧС. Пожарные охлаждают элеватор и обеспечивают безопасность на прилегающей территории.

Поврежденный в результате возгорания резервуар будет демонтирован частной компанией.

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