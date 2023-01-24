Пожар в порту “Джурджулешты” ликвидировали спустя четыре дня

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Сегодня, 24 января, во второй половине дня сотрудники ГИЧС потушили элеватор №2, в котором хранилось 500 тонн подсолнечного шрота.

По данным Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, пожар был ликвидирован на четвёртый день. Всё это время спасатели обеспечивали безопасность для инфраструктуры и объектов, находящихся в порту. С помощью тяжёлой техники элеватор был полностью демонтирован, что позволило локализовать очаг возгорания и впоследствии потушить огонь.

Напомним, что 20 января в порту “Джурджулешты” из-за тления подсолнечного шрота загорелся элеватор. До этого, в сентябре прошлого года, на территории порта рухнули первые два элеватора объёмом по 1200 кв.м. каждый, в которых также хранился подсолнечный шрот. Это нарушило технологический процесс в оставшихся четырёх элеваторах.

Инспекция по охране окружающей среды распорядилась о прекращении, начиная с сегодняшнего дня, деятельности “Danube Oil Company”. Реакция последовала после серии пожаров.

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