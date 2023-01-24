Пожар в Джурджулештском порту ещё не потушен: на месте работает тяжёлая техника

Пожар в Джурджулештском порту ещё не потушен: на месте работает тяжёлая техника

Сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям продолжают работать над ликвидацией пожара в Международном порту “Джурджулешты”, где 4 дня назад загорелся один из элеваторов. 

Безопасность на месте ЧП обеспечивают специализированные команды спасателей, а также тяжёлая техника. Сотрудники ГИЧС исключили все риски для инфраструктуры на территории. Миссия по ликвидации возгорания продолжается.

Напомним, что 20 января на территории порта “Джурджулешты” загорелся ещё один элеватор (№2), в котором хранился подсолнечный шрот.

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