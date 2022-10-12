Пожар в Подоймице: загорелась веранда дома

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По словам 66-летнего мужчины, он лёг спать, проснулся от запаха гари. Когда увидел на веранде пламя, попытался потушить его, но не смог. Позвал соседей, они позвонили в пожарную службу.

Огнеборцы сбили пламя за три минуты. Им удалось предотвратить распространение пламени на жилой дом.

Причиной случившегося названо короткое замыкание электропроводки. В результате сгорели деревянная пристройка и находившийся в ней диван, сообщает пресс-служба МВД Приднестровья.

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