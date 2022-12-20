Пожар в пятиэтажке в Каушанах: жильцов эвакуировали, один человек скончался

Пожар в пятиэтажке в Каушанах: жильцов эвакуировали, один человек скончался

Этим утром в пятиэтажном доме в Каушанах загорелась квартира. На место прибыли два пожарных расчёта. 

Как оказалось, в помещении вспыхнул холодильник. Спасатели эвакуировали хозяина квартиры, он был без сознания. Врачи “скорой” провели реанимационные мероприятия, однако спасти его не удалось.

Из-за сильного задымления пожарные также эвакуировали 22 жильцов подъезда, в том числе 5 детей. Все обстоятельства случившегося предстоит установить специалистам.

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