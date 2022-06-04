Пожар в Оргееве: загорелась крыша магазина, эвакуированы 25 человек

Пожар в Оргееве: загорелась крыша магазина, эвакуированы 25 человек

Инцидент произошёл сегодня на улице Михай Эминеску.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, загорелась крыша магазина, расположенного на Центральном рынке в Оргееве. В помещении находились 25 человек. Прибывшие на место происшествия пожарные установили, что огонь охватил 40% крыши здания.

Людей эвакуировали. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Причина и обстоятельства возгорания устанавливаются.

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