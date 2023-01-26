Пожар в Оргееве: в доме нашли труп мужчины

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Инцидент произошёл сегодня утром в селе Брэвичень. Загорелся частный дом.

На место прибыли пожарные. Во время тушения огня был обнаружен труп мужчины. Его личность устанавливается, сообщает пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям.

Возгорание было ликвидировано. Пламя уничтожило практически всё имущество, которое находилось в доме. Причина и обстоятельства возгорания выясняются.

За последние 24 часа помощь пожарных и спасателей понадобилась в 19 чрезвычайных ситуациях.

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