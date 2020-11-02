Пожар в Оргееве: пожилую хозяйку дома удалось спасти

Пожар в Оргееве: пожилую хозяйку дома удалось спасти

Инцидент произошёл накануне вечером в доме жительницы села Бранешты Оргеевского района.

Прибывшие на место ЧП пожарные эвакуировали 78-летнюю хозяйку дома, пишет radioorhei.info. Женщину госпитализировали с отравлением угарным газом. Состояние пациентки удовлетворительное, она находится под наблюдением врачей.

Огонь уничтожил вещи в одной из комнат. Предварительно причиной пожара стала непотушенная свеча. Обстоятельства инцидента выясняются.

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