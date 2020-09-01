Пожар в магазине: пламя уничтожило подсобное помещение

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Инцидент произошел накануне в Тирасполе.

Внутри магазина находилось два холодильника. Огонь быстро распространялся по строению, которое было обшито пластиковой вагонкой.

На месте происшествия работали три бригады пожарных, пишет mvdpmr.org. Площадь возгорания составила 90 кв. м. Подсобное помещение выгорело полностью. Огнём также повреждены холодильник, окна и пластиковая вагонка на уличной террасе.

По предварительному заключению специалистов, причиной ЧП стало короткое замыкание электропроводки. Обстоятельства инцидента выясняются.

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