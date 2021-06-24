Пожар в новострое на Чуфле: специалисты рассматривают три версии случившегося

Пожар в новострое на Чуфле: специалисты рассматривают три версии случившегося

Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям озвучил первые версии причин пожара, произошедшего накануне в новострое на улице Чуфля. 

Это: короткое замыкание, неисправность кондиционеров или нарушение правил пожарной безопасности при выполнении работ по металлу. Точная причина станет известна после изучения всех обстоятельств.

Напомним, пожар вспыхнул 23 июня в жилом доме на улице Чуфля. Спасатели эвакуировали из здания две семьи. К счастью, никто не пострадал.

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