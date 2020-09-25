Пожар в Национальной филармонии: выдвинуты три версии случившегося

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям озвучил первые версии причин пожара в здании Национальной филармонии имени Сергея Лункевича.

Это: неисправность электрооборудования, короткое замыкание или нарушение правил пожарной безопасности при сварке и резке по металлу. Точная причина возгорания станет известна после изучения всех обстоятельств.

Напомним, ЧП произошло вчера, 24 сентября. Огонь вспыхнул в пристройке, где проводились сварочные работы, затем пламя перекинулось на основное здание. В результате крыша обрушилась, строению нанесён колоссальный ущерб. В связи с этим Игорь Додон инициировал кампанию по реставрации Национальной филармонии.

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