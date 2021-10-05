Пожар в многоэтажке в Рыбнице: из дома эвакуировали 150 человек

0

Жильцы многоквартирного дома на улице Маяковского проснулись от едкого запаха дыма. В подвале загорелся чей-то хозяйственный сарай.

Пламя становилось всё сильнее, возникла необходимость эвакуации людей. Пожарные и спасатели вывели около 150 человек из трёх подъездов. Чтобы ночью горожане, среди которых были дети и инвалиды преклонного возраста, не замёрзли, специалисты установили передвижной пункт обогрева.

В течение двух часов огнеборцы двух пожарных расчётов сбивали пламя. Спустя ещё час завершилась и ликвидация пожара.

Пострадавших нет. Жильцы многоэтажки благополучно вернулись в свои квартиры. По словам управляющего домом, вход в подвальные помещения всегда был закрыт.

Специалисты выясняют причину происшествия и площадь возгорания, пишет mvdpmr.org.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.