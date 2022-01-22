Пожар в многоэтажке в Единцах: из здания эвакуировали 20 человек

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Инцидент произошёл утром 22 января. Пожар произошёл в квартире на 4-м этаже.

С огнём боролись два пожарных расчёта. Спасатели эвакуировали двух человек из загоревшейся квартиры, а также ещё троих жильцов с верхних этажей, которые могли отравиться угарным газом. Всех пятерых передали врачам. Госпитализация не понадобилась, их жизнь вне опасности.

Из здания вывели ещё 14 жильцов. В результате пожара сгорели вещи на кухне. Огонь не распространился на другие квартиры.

Причину и обстоятельства случившегося выясняют специалисты. За последние 24 часа помощь спасателей и пожарных понадобилась в 73 чрезвычайных ситуациях.

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