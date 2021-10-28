Пожар в мансарде на Буюканах: примария Кишинёва открыла счета для желающих помочь погорельцам

Для поддержки семей, потерявших своё жильё в результате пожара в доме по улице Ион Пеливан, примария открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.
Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, напомнив, что муниципалитет окажет поддержку владельцам 20 квартир сгоревшей мансарды, а также жителям нижних этажей, чьё жильё тоже пострадало. В настоящее время ведётся сбор всей информации и документов, которыми владеют жители.
Я и сегодня разговаривал с жильцами и объяснил им ситуацию. Примария Кишинёва может действовать только на основании закона, – подчеркнул Чебан.
Ниже указаны банковские реквизиты для сбора помощи семьям, оставшимся без крова в результате пожара на Буюканах.
- В молдавских леях
Бенефициар: MF TR Центр Кишинёв, Примэрия муниципия Кишинев
Cod IBAN: MD61TRPDAK144114B07229AD
Фискальный код бенефициара: 1007601009484
Банк бенефициара: Министерство финансов, государственное казначейство
SWIFT BIC: TREZMD2X
Код Банка: 226614
Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 44
Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
- В долларах США
Страна: Республика Молдова
Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
Cod IBAN: MD18AGPJAA144124B07229AD
Фискальный код бенефициара: 1007601009484
Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
SWIFT BIC: AGRNMD2X
Банковский счет: 22662693238
Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
- В ЕВРО
Страна: Республика Молдова
Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
Cod IBAN: MD40AGPKAB144124B07229AD
Банк Бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
SWIFT BIC: AGRNMD2X
Банковский счет: 22662693249
Aдрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
- В румынских леях (RON)
Страна: Республика Молдова
Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
Cod IBAN: MD47AGPLAE144124B07229AD
Фискальный код бенефициара: 1007601009484
Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
SWIFT BIC: AGRNMD2X
Банковский счет: 22662693244
Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
Телефон для информации: 022 10-15-19, 022 20-17-15, Управление финансов.
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