Пожар в мансарде на Буюканах: примария Кишинёва открыла счета для желающих помочь погорельцам

Пожар в мансарде на Буюканах: примария Кишинёва открыла счета для желающих помочь погорельцам

Для поддержки семей, потерявших своё жильё в результате пожара в доме по улице Ион Пеливан, примария открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, напомнив, что муниципалитет окажет поддержку владельцам 20 квартир сгоревшей мансарды, а также жителям нижних этажей, чьё жильё тоже пострадало. В настоящее время ведётся сбор всей информации и документов, которыми владеют жители.

Я и сегодня разговаривал с жильцами и объяснил им ситуацию. Примария Кишинёва может действовать только на основании закона, – подчеркнул Чебан.

Ниже указаны банковские реквизиты для сбора помощи семьям, оставшимся без крова в результате пожара на Буюканах.

  • В молдавских леях
    Бенефициар: MF TR Центр Кишинёв, Примэрия муниципия Кишинев
    Cod IBAN: MD61TRPDAK144114B07229AD
    Фискальный код бенефициара: 1007601009484
    Банк бенефициара: Министерство финансов, государственное казначейство
    SWIFT BIC: TREZMD2X
    Код Банка: 226614
    Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 44
    Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
  • В долларах США
    Страна: Республика Молдова
    Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
    Cod IBAN: MD18AGPJAA144124B07229AD
    Фискальный код бенефициара: 1007601009484
    Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
    SWIFT BIC: AGRNMD2X
    Банковский счет: 22662693238
    Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
    Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
  • В ЕВРО
    Страна: Республика Молдова
    Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
    Cod IBAN: MD40AGPKAB144124B07229AD
    Банк Бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
    SWIFT BIC: AGRNMD2X
    Банковский счет: 22662693249
    Aдрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
    Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан
  • В румынских леях (RON)
    Страна: Республика Молдова
    Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев
    Cod IBAN: MD47AGPLAE144124B07229AD
    Фискальный код бенефициара: 1007601009484
    Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA
    SWIFT BIC: AGRNMD2X
    Банковский счет: 22662693244
    Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9
    Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан

Телефон для информации: 022 10-15-19, 022 20-17-15, Управление финансов.

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