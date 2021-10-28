Пожар в мансарде на Буюканах: примария Кишинёва открыла счета для желающих помочь погорельцам

0

Для поддержки семей, потерявших своё жильё в результате пожара в доме по улице Ион Пеливан, примария открыла банковские счета в леях, евро, долларах США и румынских леях.

Об этом сообщил генеральный примар муниципия Ион Чебан, напомнив, что муниципалитет окажет поддержку владельцам 20 квартир сгоревшей мансарды, а также жителям нижних этажей, чьё жильё тоже пострадало. В настоящее время ведётся сбор всей информации и документов, которыми владеют жители.

Я и сегодня разговаривал с жильцами и объяснил им ситуацию. Примария Кишинёва может действовать только на основании закона, – подчеркнул Чебан.

Ниже указаны банковские реквизиты для сбора помощи семьям, оставшимся без крова в результате пожара на Буюканах.

В молдавских леях

Бенефициар: MF TR Центр Кишинёв, Примэрия муниципия Кишинев

Cod IBAN: MD61TRPDAK144114B07229AD

Фискальный код бенефициара: 1007601009484

Банк бенефициара: Министерство финансов, государственное казначейство

SWIFT BIC: TREZMD2X

Код Банка: 226614

Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 44

Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан

Бенефициар: MF TR Центр Кишинёв, Примэрия муниципия Кишинев Cod IBAN: MD61TRPDAK144114B07229AD Фискальный код бенефициара: 1007601009484 Банк бенефициара: Министерство финансов, государственное казначейство SWIFT BIC: TREZMD2X Код Банка: 226614 Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Пушкина, 44 Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан В долларах США

Страна: Республика Молдова

Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев

Cod IBAN: MD18AGPJAA144124B07229AD

Фискальный код бенефициара: 1007601009484

Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X

Банковский счет: 22662693238

Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9

Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан

Страна: Республика Молдова Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев Cod IBAN: MD18AGPJAA144124B07229AD Фискальный код бенефициара: 1007601009484 Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X Банковский счет: 22662693238 Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9 Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан В ЕВРО

Страна: Республика Молдова

Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев

Cod IBAN: MD40AGPKAB144124B07229AD

Банк Бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X

Банковский счет: 22662693249

Aдрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9

Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан

Страна: Республика Молдова Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев Cod IBAN: MD40AGPKAB144124B07229AD Банк Бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X Банковский счет: 22662693249 Aдрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9 Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан В румынских леях (RON)

Страна: Республика Молдова

Бенефициар: MF TR Центр Кишинев, Примэрия муниципия Кишинев

Cod IBAN: MD47AGPLAE144124B07229AD

Фискальный код бенефициара: 1007601009484

Банк бенефициара: BC MoldovaAgroindbank SA

SWIFT BIC: AGRNMD2X

Банковский счет: 22662693244

Адрес банка: мун. Кишинев, ул. Мирон Костин, 9

Назначение платежа: пожертвования для семей, оставшихся без крова и имущества по улице Ион Пеливан

Телефон для информации: 022 10-15-19, 022 20-17-15, Управление финансов.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.