Пожар в Каменке: сарай с сеном сгорел дотла

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Инцидент произошёл в селе Ротар. Семейная пара проснулась от треска. Как оказалось, горел их сарай с сеном.

На место происшествия выехал дежурный расчёт. На ликвидацию пожара и расчистку потребовалось 4 часа. Огонь полностью уничтожил сарай площадью 150 квадратных метров и сено, пишет mvdpmr.org.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на дом и хозпостройки. Причина возгорания устанавливается.

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