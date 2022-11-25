Пожар в Кагуле: один мужчина погиб, другой – в больнице

Пожар в Кагуле: один мужчина погиб, другой – в больнице

В Кагуле при пожаре скончался мужчина. Ещё один поступил в больницу с многочисленными ожогами.

Об инциденте в жилом доме сообщила пресс-служба инспектората полиции Кагула. По данным ведомства, в доме находились двое мужчин. Один из них в возрасте 55 лет поступил в больницу с многочисленными ожогами. Другой, 65-летний, скончался, пишет gagauzinfo.md.

Причина пожара пока неизвестна, все обстоятельства произошедшего выясняются.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md