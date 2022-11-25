Пожар в Кагуле: один мужчина погиб, другой – в больнице

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В Кагуле при пожаре скончался мужчина. Ещё один поступил в больницу с многочисленными ожогами.

Об инциденте в жилом доме сообщила пресс-служба инспектората полиции Кагула. По данным ведомства, в доме находились двое мужчин. Один из них в возрасте 55 лет поступил в больницу с многочисленными ожогами. Другой, 65-летний, скончался, пишет gagauzinfo.md.

Причина пожара пока неизвестна, все обстоятельства произошедшего выясняются.

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