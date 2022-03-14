В интернате села Попенки вспыхнул пожар: всех воспитанников эвакуировали

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Всё случилось сегодня утром. Когда воспитанники интерната находились в столовой, сработала пожарная сигнализация.

Увидев дым из-под закрытой двери спальни подростков, педагоги вывели всех детей на улицу и вызвали спасателей. Два пожарных расчёта в течение 4 минут локализовали огонь.

В результате сгорела деревянная тумбочка, в которой находился очаг воспламенения. Пострадавших нет, пишет mvdpmr.org.

Известно, что в тумбочке находились мобильные телефоны и портативная колонка воспитанников. Приборы в электросеть включены не были. Ведётся разбирательство.

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