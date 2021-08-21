Пожар в Хынчештах: загорелось здание возле автостанции (ВИДЕО)

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Инцидент произошёл накануне. Возле автостанции в Хынчештах загорелось заброшенное здание.

По словам пресс-секретаря Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, огонь вспыхнул приблизительно в 02.00. Очевидцы сразу вызвали пожарных. На место ЧП прибыл расчёт. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал, передаёт protv.md.

По предварительным данным, в здании сгорел мусор. Причина возгорания устанавливается.

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