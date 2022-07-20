Пожар в Григориополе: сгорело более 20 га сухой растительности

Пожар в Григориополе: сгорело более 20 га сухой растительности

Накануне на склоне леса у села Красногорка Григориопольского района загорелась сухая трава. Огонь перекинулся на стерню на поле, затем на нежилую двухэтажную постройку. Под угрозой находились сельские дома, расположенные неподалёку.

На месте происшествия работали четыре пожарных расчёта. Местные жители вместе с администрацией села помогали ликвидировать очаги возгорания. Три трактора подвозили бочки с водой. Неравнодушные люди, вооружившись вёдрами и сельхозинструментами, подключились к борьбе со стихией.

По данным пресс-службы МВД Приднестровья, площадь пожара составила 20 гектаров. Предположительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём. Лесному хозяйству материальный ущерб не нанесён, дома в населённом пункте не повреждены.

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