Пожар в Филармонии: сотрудники ГИЧС демонтируют конструкции, которые могут обрушиться

Пожар в Филармонии: сотрудники ГИЧС демонтируют конструкции, которые могут обрушиться

Работы возле и внутри здания Национальной филармонии имени Сергея Лункевича продолжаются. Сегодня спасатели и пожарные демонтируют с крыши здания конструкции, которые могут обрушиться.  

На месте находятся 20 сотрудников ГИЧС и спецтехника, включая автокран. Завтра, 28 сентября, эксперты приступят к оценке состояния здания.

Напомним, разрушительный пожар произошел на этой неделе. Огонь вспыхнул в пристройке, затем перекинулся на основное здание. В результате обрушилась крыша. Глава государства объявил о начале кампании по сбору средств для возрождения Национальной филармонии.

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