Пожар в филармонии потушен: крыша здания обрушилась (ФОТО, ВИДЕО)

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В Национальной филармонии имени Сергея Лункевича в центре столицы случился крупный пожар, в результате которого крыша здания обрушилась.

Пресс-служба Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям сообщила, что пожар был ликвидирован в 16.20. Согласно предварительным данным, огонь уничтожил около 3500 квадратных метров площади. Сейчас пожарные очищают территорию и разбирают установки внутри здания.

Напомним, что огонь вспыхнул в пристройке филармонии. С огнём боролись десять пожарных расчётов. Кроме того, было создано пять бригад газодымозащитной службы. Пожару присвоили повышенную категорию сложности. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал.

Все обстоятельства инцидента выясняются.

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