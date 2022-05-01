Пожар в центре столицы: загорелся мусор в заброшенном здании

Пожар в центре столицы: загорелся мусор в заброшенном здании

Пожар произошёл на бульваре Ю. Гагарина, 10 поздним вечером 30 апреля. В трёхэтажном заброшенном здании загорелся мусор. 

С огнём боролись 5 пожарных расчётов. В помещении спасатели обнаружили мужчину. Он не пострадал.

В результате инцидента сгорело 9 кв.м. мусора. Причину и обстоятельства случившегося выясняют специалисты.

За последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 32 чрезвычайных ситуациях.

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