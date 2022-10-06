Пожар в центре столицы: рухнула крыша дома

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Возгорание произошло вчера вечером на улице Александру чел Бун. Пламя охватило двухэтажный жилой дом. На место происшествия были направлены 4 пожарных расчёта.

Огонь полностью уничтожил крышу дома, в результате чего она рухнула. Также сгорели вещи, хранившиеся на балконе второго этажа и в жилом помещении площадью 20 м2.

Пострадавших нет, причину и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

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