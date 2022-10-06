Пожар в центре столицы: рухнула крыша дома

Пожар в центре столицы: рухнула крыша дома

Возгорание произошло вчера вечером на улице Александру чел Бун. Пламя охватило двухэтажный жилой дом. На место происшествия были направлены 4 пожарных расчёта.

Огонь полностью уничтожил крышу дома, в результате чего она рухнула. Также сгорели вещи, хранившиеся на балконе второго этажа и в жилом помещении площадью 20 м2.

Пострадавших нет, причину и обстоятельства возгорания предстоит установить специалистам.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md