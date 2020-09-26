Пожар в Бельцах: загорелся заброшенный дом

Пожар в Бельцах: загорелся заброшенный дом

Заброшенный дом на Сорокской улице загорелся в ночь на 26 сентября. На место ЧП прибыли две бригады пожарных.

По данным пресс-службы Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям, локализовать возгорание удалось в кратчайшие сроки. К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.

Огонь уничтожил крышу и чердак дома площадью 96 кв.м. Спасатели разобрали повреждённые материалы. Все обстоятельства возгорания устанавливаются.

Стоит отметить, что за последние 24 часа помощь сотрудников ГИЧС понадобилась в 40 чрезвычайных ситуациях.

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