Пожар на свалке в Цынцэренах: ситуация под контролем властей (ФОТО, ВИДЕО)

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Третий день сотрудники Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) тушат пожар, который вспыхнул на мусорной свалке в Цынцэренах. Вчера, 29 июля, в связи с этим состоялось заседание, в котором приняли участие глава МВД Павел Войку, руководство ГИЧС, генпримар Кишинёва Ион Чебан и представители муниципальных служб.

Этим утром Чебан снова отправился на охваченный огнем полигон по складированию твердых бытовых отходов. Он еще раз поговорил с местными жителями, которые пришли выразить свое недовольство, и заверил, что для ликвидации пожара прилагается максимум усилий.

– Работы по тушению пожара велись также и ночью. Очаг возгорания пока не определен. Мы будем продолжать следить за развитием ситуации, и в случае необходимости примем дополнительные меры. Сегодня состоится заседание кишиневской Комиссии по чрезвычайным ситуациям для обсуждения данного вопроса, – сказал Чебан.

Также он попросил министра внутренних дел Павла Войку начать служебное расследование для всестороннего изучения ситуации и обстоятельств, касающихся как подразделений муниципия, так и тех, кто несет ответственность за тушение пожара.

По данным пресс-службы ГИЧС, мусорная свалка занимает площадь 900 м2, а отходы тлеют на глубине. Пожар на мусорной свалке в Цынцэренах вспыхнул 28 июля. В тот день сотрудники ГИЧС работали на месте 8 часов, тогда им удалось локализовать возгорание. Работы будут продолжаться до тех пор, пока пожар не будет полностью ликвидирован.

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