Пожар на складе в Кишинёве: выдвинуты первые версии случившегося

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Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям назвал две вероятные причины пожара на складе с краской, расположенном на улице Каля Басарабией в столице.



Это короткое замыкание или самовоспламенение материалов/веществ. Специалисты продолжают изучать место пожара и выяснять все обстоятельства инцидента. После этого будет составлено заключение, в котором будет указана окончательная причина.

Напомним, инцидент произошёл 21 апреля. Пожару была присвоена третья степень. Его тушили сутки.

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