Пожар на рынке в Комрате: загорелись ларьки с товаром

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Инцидент произошёл накануне, 2 мая, на Центральном рынке Комрата.

В тушении возгорания были задействованы два пожарных расчёта. В результате инцидента никто не пострадал, однако огонь частично уничтожил имущество в трёх ларьках: с посудой, овощами и обувью. Также сгорел мусор поблизости.

Пожарным удалось не допустить распространения огня на другие торговые точки. Обстоятельства и причина ЧП выясняются.

За последние 24 часа пожарные пришли на помощь в 50 чрезвычайных ситуациях.

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