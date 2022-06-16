Пожар на КПП “Скулень”: клубы дыма повалили из котельной

Пожар на КПП “Скулень”: клубы дыма повалили из котельной

Инцидент произошёл сегодня в полдень. Сотрудники КПП “Скулень” заметили клубы чёрного дыма и немедленно вызвали пожарных. 

По данным пресс-службы Пограничной полиции, пожар вспыхнул во время проведения ремонтных работ в старой котельной. На место прибыли две бригады Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям. Возгорание быстро ликвидировали.

Причина инцидента устанавливается. Пункт пропуска работает в обычном режиме.

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