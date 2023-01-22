Пожар на элеваторе в Джурджулештах ликвидирован спустя два дня

Пожар на элеваторе в Джурджулештах ликвидирован спустя два дня

В Джурджулештском порту сегодня ночью наконец ликвидировали возгорание в резервуаре №2.

Как сообщили в ГИЧC, в результате намеренного повреждения специалистами нижней части ёмкости конструкция обрушилась. Пожарные добрались до очага возгорания и потушили вспыхнувший три дня назад огонь.

Напомним, 16 января в порту Джурджулешты из-за тления подсолнечного шрота рухнул один из элеваторов. До этого, в сентябре прошлого года, на территории порта рухнули два элеватора объёмом по 1200 кв.м. каждый, в которых также хранился подсолнечный шрот. Это нарушило технологический процесс в оставшихся четырёх элеваторах.

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