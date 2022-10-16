Пожар на Чеканах: сгорело 8 машин

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Инцидент произошёл накануне на улице Волунтарилор, 15. По предварительным данным, загорелся старый автомобиль, огонь перекинулся на припаркованные рядом машины.

В итоге пламя охватило 8 заброшенных транспортных средств. С огнём боролись три пожарных расчёта.

Сгорели все 8 машин, а также 40% прицепа от фуры. Пострадавших нет.

Все обстоятельства и причина происшествия устанавливаются.

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