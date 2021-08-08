Пожар на Ботанике: загорелся балкон в многоэтажке

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Инцидент произошёл накануне вечером по адресу Куза-Водэ, 26/1. В службу 112 обратились жильцы дома, которые услышали взрыв, а после увидели дым на верхних этажах здания.

Прибывшие на место ЧП пожарные выяснили, что возгорание произошло на балконе одной из квартир на 7 этаже, где хранились банки с краской и стройматериалы. С огнём боролись 4 расчёта. Пострадавших нет.

Обстоятельства и причину происшествия выясняют специалисты.

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