Пожар на Ботанике: полиция задержала поджигателя

Пожар на Ботанике: полиция задержала поджигателя

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в поджоге сухой травы в парке на бульваре Дачия возле Музея села. Им оказался 14-летний подросток.

По данным полиции, ребёнок нашёл спички и решил ради забавы поджечь сухую траву в парке. В отношении родителей  возбуждено дело по статье 63 Кодекса о правонарушениях “Невыполнение обязанности содержания, воспитания и обучения ребенка”.

Полиция призывает всех родителей регулярно говорить с детьми об опасности игр с огнём.

Напомним, что инцидент произошёл минувшим вечером на Ботанике. С огнём боролись 7 пожарных расчётов.

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